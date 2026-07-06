Кардиолог назвал тихие симптомы инфаркта, которые можно спутать с изжогой и усталостью

Болезни сердечно-сосудистой системы нередко маскируются под обычную усталость, стресс или недосып. Хроническая слабость, одышка и лёгкое головокружение редко вызывают тревогу, хотя могут быть первыми признаками серьёзных нарушений. В День кардиолога, который отмечается 6 июля, с Life.ru пообщался врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Андрей Кокин и рассказал, на какие малозаметные сигналы организма стоит обратить внимание, чтобы вовремя распознать проблему.

Организм может сигнализировать о нарушениях через хроническую слабость, одышку, отёки, головокружение, нарушения ритма или даже дискомфорт в животе. Такие симптомы могут быть связаны с сердечной недостаточностью, аритмией или ишемической болезнью сердца и требуют внимательного отношения. Андрей Кокин врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н.

Усталость и одышка — первые признаки снижения работы сердца

По словам специалиста, один из самых недооценённых симптомов — постоянная усталость без очевидной причины. Если подъём по лестнице, привычная прогулка или обычные домашние дела начинают даваться тяжелее, это может говорить о том, что сердце уже не справляется с эффективной перекачкой крови. Из-за недостаточного снабжения тканей кислородом появляются слабость, сонливость и ощущение нехватки энергии даже после небольших нагрузок.

Другой важный сигнал — одышка. На ранних стадиях она возникает только при физической активности, но со временем может появляться даже в состоянии покоя. Особое внимание стоит обратить на ночные пробуждения из-за нехватки воздуха, невозможность спокойно лежать и кашель, усиливающийся в горизонтальном положении. Такие симптомы могут свидетельствовать о нарушении работы сердца.

Неочевидные симптомы: от изжоги до отёков

Иногда сердечные заболевания маскируются под проблемы с желудком. По словам кардиолога, тошнота, дискомфорт в животе или ощущения, напоминающие изжогу, в некоторых случаях могут быть проявлением сердечного приступа, особенно если одновременно появляются слабость, холодный пот, головокружение или боль в других частях тела.

«Ещё один тревожный признак — отёки ног, стоп и лодыжек. Они могут возникать из-за задержки жидкости, когда сердцу становится сложнее поддерживать нормальное кровообращение. Не стоит игнорировать головокружения, потемнение в глазах и обмороки, особенно если они сопровождаются ощущением перебоев в работе сердца. Такие симптомы могут указывать на нарушения сердечного ритма», — продолжил эксперт.

Когда необходимо обратиться к врачу

Особого внимания требуют боль или чувство давления в груди, отдающие в левую руку, плечо, спину, шею или нижнюю челюсть, внезапная выраженная слабость, сильная одышка и нарушения сердечного ритма. Именно эти симптомы могут свидетельствовать о жизнеугрожающих состояниях и требуют срочной медицинской оценки.

Кроме того, отметил специалист, хроническое воспаление дёсен и заболевания полости рта также связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому здоровье зубов играет важную роль в профилактике.

Если тревожные симптомы повторяются или постепенно усиливаются, откладывать визит к кардиологу не стоит. Своевременная диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии и значительно снизить риск тяжёлых осложнений.

Как подчеркнул Кокин, сердце далеко не всегда предупреждает о проблемах резкой болью. Иногда оно подаёт гораздо более тихие сигналы — через усталость, одышку, отёки, головокружение или необычные ощущения в других частях тела. Именно поэтому внимательное отношение к подобным изменениям может помочь вовремя предотвратить серьёзные последствия.

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