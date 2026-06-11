Суставы всё ещё те: Пенсионерам раскрыли, как тренировки снижают давление и укрепляют сердце

Многие боятся начинать двигаться после 60, поскольку «суставы не те», «сердце не то», особенно при гипертонии или после инфаркта. Однако правильная физическая активность снижает давление, улучшает сосуды и сердце, уменьшает риск повторного инфаркта и инсульта. Об этом Здоровью Mail рассказала доктор медицинских наук Екатерина Хаммад.

Двигаться после 60 — не поздно, а полезно. Организм адаптируется в любом возрасте: мышцы крепнут, сердце работает лучше, суставы болят меньше, снижается риск падений.

«Опасен не возраст сам по себе, а резкие и чрезмерные нагрузки», — указала доктор.

Главное — постепенность. Подойдут ходьба, гимнастика, йога, плавание, танцы — они тренируют координацию, память, внимание и эмоции. Даже умеренные, но регулярные занятия через несколько месяцев заметно улучшат качество жизни. При гипертонии и после инфаркта физическая нагрузка входит в лечение. Опасны не разумная активность, а неподвижность и перегрузки.

Три вида движений для людей от 40 до 80+ с доказанным эффектом: Быстрая ходьба — основа для сердца и сосудов. Оптимально 150–300 минут в неделю (30–40 минут 5 раз в неделю). Снижает риск инфаркта, инсульта и смертности. Силовые упражнения с собственным весом или лёгкими отягощениями (приседания у стула, подъёмы из сидя, резинки). 2–3 раза в неделю по 20–30 минут. Сохраняют мышцы и устойчивость, предотвращают падения и возрастную слабость. Упражнения на баланс и гибкость (гимнастика, йога, координация). 2–3 раза в неделю по 15–20 минут. Снижают риск падений и дают уверенность в движении.

Ранее академик РАН заявил, что нежелание рано уходить на пенсию, активный образ жизни и поддержка близкого окружения увеличивают продолжительность жизни человека. При этом главным аспектом, по его словам, является именно активная занятость и работа.