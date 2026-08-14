Российско-китайский тандем вложит миллиарды в трансмиссии в Татарстане

В Елабуге запустят производство автомобильных трансмиссий, на которое российский холдинг «АГР» и китайская Defetoo направят до 4,5 млрд рублей. Об этом сообщило издание «Реальное время».

«На самом деле, если инициатива будет реализована, то это будет значительный шаг вперёд, потому что подобных примеров в РФ почти нет», — отмечает главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков.

Заниматься сборкой будет предприятие АГТ, созданное в июле. Работать оно станет в границах особой экономической зоны в Елабуге. Статус резидента позволяет ввозить дорогое оборудование без пошлин, а вложения в проект оценивают в диапазоне от 2 до 4,5 млрд рублей.

Компания намерена наладить в России выпуск всех элементов трансмиссии — сцеплений, коробок передач, раздаточных коробок, карданных валов и прочих деталей. Сумма затрат будет зависеть от стадии проекта и составит те же 2–4,5 млрд рублей. Локализация трансмиссий в Татарстане связана с обязательствами «АГР» по производству собираемых в стране машин.

Напомним, что в России готовят запуск нового автомобильного бренда Jeland. Выпуск машин планируют начать в первой половине 2026 года — об этом сообщал сам «АГР Холдинг». Это совместный проект с китайской компанией Defetoo, партнёры которого ранее уже наладили в Калуге сборку машин марки Tenet. В компании отмечали, что модели создаются специально для России с учётом дорог и климата.