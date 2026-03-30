Беглову представили первый кроссовер российского бренда Jeland

Российский автопроизводитель Jeland представил свой первый кроссовер. Этот автомобиль будет выпускаться на предприятии в Шушарах, Санкт-Петербург, ранее принадлежавшем General Motors. Презентация новинки состоялась в присутствии губернатора города Александра Беглова, а фотоматериалы были обнародованы городской администрацией.

«На площадке в Шушарах уже сварен первый кузов автомобиля JELAND. Идут активные пуско-наладочные работы в цехе окраски. Этот технический процесс стартует в ближайшие дни и станет важным этапом в подготовке к запуску производства полного цикла с проектной мощностью до 100 000 автомобилей в год», — отмечено в тексте.

В пресс-службе Смольного уточнили, что предприятие, возрождённое на площадке, некогда принадлежавшей GM, развивается при участии российского бизнеса, Правительства Петербурга, федерального центра и зарубежных партнёров.

Модернизация бывшей площадки стала итогом сотрудничества холдинга «АГР» с компанией Defetoo в рамках заключённого стратегического соглашения. На переоснащение производственных мощностей ушло восемь месяцев — за это время в Северную столицу доставили порядка шестисот гружёных оборудованием контейнеров. Помимо этого, на территории предприятия обустроили тест-трек для приёмочных испытаний автомобилей, привели в порядок инфраструктуру и выполнили работы по благоустройству.

На сайте администрации также рассказали, что сварочный цех, оснащённый по последнему слову техники, возвели практически с нуля. Там установили 120 промышленных роботов и внедрили современные системы автоматизированного контроля качества.

