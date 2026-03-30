Россиянам объяснили, как изменятся цены на новые автомобили в апреле

В апреле резкого скачка цен на новые автомобили не ожидается из-за слабого спроса и больших складских запасов. Об этом RG.ru рассказали участники авторынка.

По словам эксперта Юрия Блинова, возможны лишь точечные корректировки. К примеру, рост на 2–5% по отдельным моделям и до 10–15% в сегменте параллельного импорта. Скидки не исчезнут, но их формат изменится: доля прямых скидок сократится, им на смену придут кредитные программы, трейд-ин и персонализированные предложения.

Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов также не видит оснований для резкого изменения цен, но допускает умеренную корректировку на 1,5–2% в случае превышения спроса над предложением. Наиболее заметные изменения возможны в сегменте параллельного импорта, чувствительном к курсу валют.

Эксперт Артём Алешкин добавил, что дополнительное давление на цены оказывает ослабление рубля. При этом действуют специальные акции от производителей, дилеров и лизинговых компаний, выгода по которым достигает 900 тысяч рублей.

«При этом на рынке действуют специальные акции от автопроизводителей, дилерских центров и лизинговых фирм. Выгода по ним колеблется от 100 000 до 900 000 рублей — особенно при использовании trade-in или кредита», — сказал он.

