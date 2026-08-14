Как мёд липнет, так и женихи липнут: Маг разобрала тот самый ритуал на суженого из рилсов на Медовый Спас

На Медовый Спас, который отмечается 14 августа, можно провести ритуал для привлечения суженого. О таком обряде в комментарии Life.ru рассказала маг Екатерина Ткачёва. Для него эксперт советует заранее купить липовый или разнотравный мёд первого сбора. Баночку до проведения обряда она рекомендует оставить на подоконнике.

Во время ритуала нужно встать босыми ногами на чистое полотенце, произнести заговор, а затем тёплым мёдом смазать пятки, свод стопы и пальцы.

Наберите мёд и начинайте мазать подошвы: · Пятки — мажьте круговыми движениями по часовой стрелке, говоря: «Пяты мои тверды, путь мой прям». · Свод стопы — мажьте крест-накрест (от пальцев к пятке), приговаривая: «Перекрёсток дорог сойдётся в мой порог». · Пальцы — окуните каждый кончик в мёд и сожмите их вместе, как будто связываете узел: «Связываю судьбу с судьбой неразрывно». Екатерина Ткачёва Маг

После этого, по словам мага, сладость нельзя смывать водой: следует надеть новые красные шерстяные носки и лечь спать. Кроме того, эксперт советует после церемонии три дня не мыть пол и никому не рассказывать о проведённом обряде.

Ткачёва утверждает, что значение имеет и сон после обряда. Вода сулит предложение в течение одного лунного месяца (29 дней), хлеб или поле — ожидание до следующего Медового Спаса, а отсутствие запомнившихся образов может означать, что будущий избранник уже находится рядом.

«Вы мажете ноги — чтобы он шёл по вашему следу, а не вы бегали за ним. Как только почувствуете липкость на коже — знайте, это уже нить судьбы», — сказала Ткачёва.

К Медовому Спасу Life.ru собрал 10 гаданий на любовь, деньги и ближайшее будущее. В народной традиции 14 августа связывали с различными способами узнать судьбу, а подсказки искали в мёде и других привычных вещах.