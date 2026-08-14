Суд приговорил зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга* к 12 годам колонии

Зампреду партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* вынесли приговор по совокупности уголовных дел. Информацию о решении инстанции подтвердили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд определил наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет и 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии. Дополнительно фигуранту запретили заниматься администрированием в течение семи лет.

Государственное обвинение запрашивало именно такой срок. Прокурор Анна Горячева настаивала на нём в рамках разбирательств о повторной дискредитации ВС РФ и распространении заведомо ложных сведений о действиях армии.

Всего в производстве находилось три дела. Первое касалось уклонения от обязанностей иноагента: по версии следствия, фигурант опубликовал в соцсетях несколько роликов без необходимой маркировки. За это ранее ему назначили 420 часов обязательных работ.

Второй эпизод был связан с дебатами политика и историка Юрия Пивоварова*. Следствие полагало, что Шлосберг* разместил запись этой дискуссии на странице в соцсети. Сам обвиняемый отрицал причастность к публикации.

Третье обвинение касалось репоста в телеграм-канале, сделанного ещё в феврале 2022 года. Действия квалифицировали по статье о распространении военных фейков. Свою вину фигурант не признал ни по одному из пунктов.

На завершающем этапе расследования мера пресечения была ужесточена. После того как истёк предельный срок домашнего ареста по одному из дел, суд перевёл Шлосберга* в следственный изолятор. Ранее Росфинмониторинг также включил его в список террористов и экстремистов.

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