Мэр с павлинами, слоган свекрови и «пердогазовая машина»: Названы самые необычные запросы россиян к ИИ

Мэр на прогулке с павлинами, рекламный слоган для свекрови и песня «Пердогазовая машина» попали в список самых необычных запросов россиян к искусственному интеллекту. Рейтинг составили в сервисе SoundSeed после анализа более миллиона генераций с февраля по июль 2026 года. Результаты анализа есть в распоряжении Life.ru.

Фантазия пользователей не ограничилась музыкой. Например, один человек захотел добавить себя на снимок с дельфинами так, чтобы на фотографии он сражался с огромным сомом. Другой попросил сделать реалистичный ролик, где мастер с его лицом ремонтирует катушечный магнитофон.

Нейросеть также заставляли изображать известного спортивного функционера в боксёрских перчатках верхом на павлине на пляже. В число экзотических идей вошли битва ребёнка с Хагги Вагги и Сиреноголовым, а также торт в кавказском стиле с национальными танцами и армянскими буквами.

Отдельную коллекцию составили названия шуточных песен и диссов. Только в июле пользователи придумали «Лёху Блютуза», «Генератор суеты», «Главного Бодунгера», «Пердогазовую машину» и «Тридцать лет и два колеса».

При этом большинство обращений к генеративным сервисам куда практичнее. За июль россияне создали более 200 тысяч изображений, причём 76% из них — на основе собственных фотографий.

Почти 39 тысяч запросов пришлись на виртуальные фотосессии, свыше пяти тысяч — на восстановление и улучшение снимков, ещё около 2,6 тысячи — на удаление лишних объектов. Более шести тысяч генераций были связаны с логотипами, афишами, меню и другой графикой, а примерно 2,4 тысячи — с интерьером и ремонтом.

Исследование проводилось на основе обезличенных запросов и генераций пользователей за шесть месяцев.

Ранее сообщалось, что ChatGPT выдавал инструкции по созданию биологического оружия и опасного вируса. Среди запросов, которые обрабатывал чат-бот, фигурировали методики распыления патогенов и модификации кори для преодоления вакцинного иммунитета.