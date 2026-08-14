Дайвер поднял со дна Ла-Манша 162-летнюю бутылку Guinness

До 20 бутылок стаута, датируемых 1864 годом, обнаружили дайверы на затонувшем парусном барке «Миндора» примерно в пяти километрах от побережья Дувра. Теперь исследователи хотят выяснить, каким был Guinness почти 160 лет назад.









Находку сделали ещё прошлым летом, однако подтвердить связь груза с конкретным судном удалось только недавно. По архивным данным, «Миндора» столкнулась с другим кораблём у Дувра 27 ноября 1864 года.

Бутылки лежали в грузовом отсеке при температуре около 4 градусов, высоком постоянном давлении и в полной темноте. Исследователи считают, что такие условия могли способствовать сохранности содержимого.

Стефан Панис и Павел Трушински запустили проект «Пиво юрского периода» и привлекли к работе профессора микробиологии и генетики Кевина Верстрепена. Учёные попробуют определить ДНК дрожжей и понять, можно ли восстановить рецепт и вкус стаута того времени.

По словам Верстрепена, извлечь живые дрожжевые клетки из бутылок, скорее всего, не получится. Тогда для эксперимента планируют использовать современный штамм, родственный исходным микроорганизмам.

Исследователи также связались с архивом Guinness в Дублине. Представитель Diageo сообщил, что специалисты архива изучают находку вместе с дайверами.

При этом Фонд Lloyd’s Register пока не подтвердил местонахождение судна официально. По запросу исследователей архивисты предоставили документы о корабле с похожим названием — «Миндоро», которое, вероятно, соответствует найденной «Миндорe».

Ранее в Неваде обнаружили крупнейшее в США месторождение вольфрама с оценочными запасами около 1,78 млн тонн и стоимостью до $152 млрд. Разработке участка пока мешает НАСА: часть территории используется для калибровки спутниковых приборов.