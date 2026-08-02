Мистика в лесу: Грибники нашли «кричащее» дерево у озера под Петербургом

В лесу неподалёку от озера Вуокса в Ленинградской области грибники обнаружили сосну необычной формы, напоминающую кричащего человека. Об этом сообщил SHOT.

Грибники нашли «кричащее» дерево у озера под Петербургом. Фото © Telegram / SHOT

По данным Telegram-канала, находку сделали жители Приозерска, которые во время прогулки свернули с привычной тропы. Позже они показали фотографию местным жителям.

Как утверждается, необычное дерево здесь называют «духом поляны». По местным поверьям, оно способно сбить путников с дороги, поэтому его советуют обходить стороной, особенно после наступления темноты.

С озером Вуокса также связано немало карельских легенд. По рассказам туристов и байдарочников, на некоторых островах могут пропадать сигнал связи и сбиваться часы, а местные рыбаки, согласно поверьям, перед ночёвкой бросают в воду кусок хлеба, чтобы задобрить духа озера.

Ранее археологи сообщили об обнаружении жуткого парного захоронения на территории комплекса «Гнездово» в Смоленской области. В погребальной камере нашли останки обезглавленного мужчины, молодой женщины и коня, а также богатый погребальный инвентарь.