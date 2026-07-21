На Сахалине нашли тушу морского гиганта с «жутким хвостом»

Жители Сахалина приняли выброшенное на берег морское животное за неизвестное существо с длинным хвостом. Позже выяснилось, что речь идёт о погибшем сером ките, занесённом в Красную книгу. Об этом сообщили в чате рыбаков региона.

На Сахалине обнаружили тела краснокнижных серых китов. Видео © Telegram / Величко Юрий, Рыбаки Сахалина

Фотографии необычной находки появились после того, как в Невельском районе заметили тушу морского животного с длинным отростком, который многие приняли за хвост неизвестного чудовища. Однако загадка быстро разрешилась. В чате рыбаков объяснили, что на снимках запечатлён уже разложившийся кит, а странный «хвост» оказался частью кишечника.

Позже стало известно ещё об одной находке на Сахалине. В заливе Пильтун на севере острова обнаружили тело краснокнижного серого кита. Погибшим животным оказалась самка длиной 11,5 метра. Видимых повреждений на её теле нет, поэтому причина выброса на берег пока остаётся неизвестной. При этом тушей уже заинтересовались медведи. Несмотря на это, из-за очень толстой шкуры хищникам непросто добраться до мяса, поэтому, как отметил автор, кит ещё долго останется на берегу.

Ранее стало известно, что летом 2026 года Приморский край стал новым центром притяжения для любителей морской рыбалки. Жители разных регионов России начали массово приезжать туда ради ловли голубого тунца. На фоне повышенного интереса выросло и число заявок на организацию таких рыболовных поездок.