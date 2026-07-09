Голубой тунец собрал у берегов Приморья рыбаков со всей России

Летом 2026 года жители разных регионов России потянулись в Приморье за голубым тунцом. Интерес к этому виду рыбалки резко вырос, сообщает RG.ru.

Учёный Владимир Шелехов пояснил, что появление субтропических видов у Владивостока связано с ранним переносом тёплых вод с восточной стороны Корейского полуострова. В этом сезоне в акваторию зашло много взрослых особей.

В Федерации рыболовного спорта края отмечают рост заявок на организацию таких выездов. Стоимость увлечения — в среднем 230–250 тысяч рублей. Аренда катера — от 5 до 10 тысяч в час или 15–50 тысяч в сутки. Готовые туры — от 50 до 250 тысяч.

Лучшие места — мысы Вятлина и Тобизина, острова Аскольд и Путятина, район Славянки. Рыбакам советуют не выходить в одиночку и регистрироваться у пограничников и спасателей.

А ранее Life.ru рассказывал, что в США рыбак поймал 22-килограммового сома-гиганта. Американец забросил удочку с окунем в качестве наживки и буквально через мгновение почувствовал мощную поклёвку. Борьба длилась около пяти минут. В итоге он вытащил сома весом 21,8 кг и длиной 116 см.