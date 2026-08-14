Apple предупредила пользователей в 110 странах об атаках шпионского ПО

Apple разослала новую серию предупреждений пользователям iPhone, которые могли стать целями атак с применением коммерческого шпионского ПО. Уведомления получили владельцы устройств в 110 странах, пишет TechCrunch.

Сообщение появляется прямо на экране блокировки смартфона. В нём компания предупреждает об обнаруженной атаке и рекомендует незамедлительно принять меры для защиты личных данных.

Такое же оповещение Apple отправляет на электронную почту, привязанную к учётной записи пользователя. Тем, кто получил предупреждение, корпорация советует активировать Lockdown Mode — режим повышенной защиты. Он ограничивает часть функций устройства, которые потенциально могут использовать злоумышленники.

По словам представителей Apple, пока не известно ни об одном случае успешного взлома iPhone с включённым Lockdown Mode. При этом само получение уведомления не означает, что смартфон уже был взломан. Речь идёт о пользователях, которых компания считает возможными целями подобных атак.

В июле против Apple подали коллективный иск из-за предполагаемой уязвимости функции Hide My Email. Истец утверждал, что брешь могла раскрывать настоящие электронные адреса пользователей, а корпорация знала о проблеме больше года.