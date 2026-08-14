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14 августа, 15:03

Боевик «Майор Гром: Игра» взял сразу три награды на фестивале Джеки Чана

Обложка © Кадр из фильма «Майор Гром: Игра», режиссер Олег Трофим, сценаристы Артем Габрелянов, Роман Котков, Евгений Еронин и др.

Обложка © Кадр из фильма «Майор Гром: Игра», режиссер Олег Трофим, сценаристы Артем Габрелянов, Роман Котков, Евгений Еронин и др.

«Майор Гром: Игра» стал первым российским фильмом, получившим сразу три награды Международной недели боевиков Джеки Чана. Церемония вручения премии «Стальной человек» прошла в китайском Харбине. За победу боролись 12 картин. В числе конкурентов российского боевика оказались «Мортал Комбат 2» с Карлом Урбаном и «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом.

Однако жюри отдало «Майору Грому» сразу три статуэтки. Картина победила в категориях «Лучший экшн-фильм», «Лучший сценарий экшн-фильма» и «Лучший монтаж». Такого количества наград на Международной неделе боевиков Джеки Чана ранее не получал ни один российский фильм.

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В мае российская военная драма «Группа крови» также добилась успеха в Китае — картина стала лучшей на II Азиатском фестивале художественных фильмов в Макао и получила награду «Золотой буревестник».

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Полина Никифорова
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