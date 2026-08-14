Минюст признал нежелательными ещё шесть организаций из США, Грузии, ФРГ и Италии

Минюст России внёс ещё шесть иностранных организаций в перечень структур, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Речь идёт об объединениях из США, Грузии, Германии и Италии.

В обновлённый список попали грузинское сообщество «Россияне Батуми»* и американская Human Rights Foundation* (HRF, «Фонд защиты прав человека»*). Также перечень пополнили две структуры из США — Victims of Communism Memorial Foundation («Фонд памяти жертв коммунизма»)* и The Remembrance Society («Общество памяти»)*.

Кроме того, туда включены Forschungsstelle für unabhängige Literatur und gesellschaftliche Bewegungen Osteuropas an der Universität Bremen («Исследовательский центр независимой литературы и общественных движений Восточной Европы при Бременском университете»),* из Германии и Associazione dei Russi Liberi in Italia («Ассоциация свободных россиян в Италии»)*.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Human Rights Foundation*. В ведомстве заявили, что фонд занимается дискредитацией ВС РФ, помогает другим организациям с таким статусом и пытается отслеживать финансовые потоки из России для последующей заморозки российских активов за рубежом.

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