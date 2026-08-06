Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность Human Rights Foundation*

Деятельность американской Human Rights Foundation* признана нежелательной в России, сообщили в Генпрокуратуре. Фонд занимается дискредитацией ВС РФ и помогает другим организациям, получившим такой статус в нашей стране.

«[Фонд] пытается отслеживать финансовые потоки из РФ в целях дальнейшей заморозки российских активов за рубежом», — указали в ведомстве.

Ранее кассационный суд утвердил экстремистский статус объединения Дениса и Николая Штенгеловых**. Им, помимо прочего, принадлежит бренд «Кириешки». Известно, что предприниматели замешаны в финансировании ВСУ.

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