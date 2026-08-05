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Регион
5 августа, 15:49

Кассация утвердила экстремистский статус владельцев «Кириешек» Штенгеловых*

Денис Штенгелов. Обложка © РИА Новости / Павел Стефанский

Денис Штенгелов. Обложка © РИА Новости / Павел Стефанский

Второй кассационный суд оставил без удовлетворения жалобы Дениса и Николая Штенгеловых*, подтвердив законность решения о запрете их деятельности и признании экстремистским объединением. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Кассационные жалобы оставлены без удовлетворения», — заявил собеседник ТАСС.

Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит. Теперь принадлежавшее семье имущество переходит в федеральную собственность. Кассационная инстанция не нашла оснований для пересмотра, подтвердив правомерность изъятия активов. Уголовные и административные разбирательства по данному делу завершены, исполнение решения передано в уполномоченные органы.

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Напомним, Денис и Николай Штенгеловы*, покинувшие Россию предприниматели, активно финансируют ВСУ: Николай владеет холдингом «КДВ» и сельхозпредприятиями в Украине, получал благодарности от армии, а его сын перевёл Киеву 21 миллиард рублей. Он также был совладельцем кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», сгоревшего в 2018 году. Родственники, по данным СМИ, продолжают поддерживать Украину.

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* Внесены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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Анастасия Никонорова
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