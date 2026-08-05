Кассация утвердила экстремистский статус владельцев «Кириешек» Штенгеловых*

Второй кассационный суд оставил без удовлетворения жалобы Дениса и Николая Штенгеловых*, подтвердив законность решения о запрете их деятельности и признании экстремистским объединением. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Кассационные жалобы оставлены без удовлетворения», — заявил собеседник ТАСС.

Решение суда окончательное и обжалованию не подлежит. Теперь принадлежавшее семье имущество переходит в федеральную собственность. Кассационная инстанция не нашла оснований для пересмотра, подтвердив правомерность изъятия активов. Уголовные и административные разбирательства по данному делу завершены, исполнение решения передано в уполномоченные органы.

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