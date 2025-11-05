Россия и США
5 ноября, 01:17

Приставы изъяли в доход государства почти 7 млн акций «Кондитерус Ком»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Mike

Судебные приставы изъяли почти семь миллионов акций компании «Кондитерус Ком», владеющей брендами «Яшкино» и «Кириешки». Об этом рассказал РИА «Новости» глава ФССП Дмитрий Аристов. Также государству передано более 895 тысяч ценных бумаг АО «Боавишта».

Решение принято в рамках исполнительных документов, направленных на обращение в доход государства имущества, принадлежавшего Дмитрию Штенгелову и аффилированным с ним лицам, включая Марию Каржилову.

Напомним, в сентябре приставы начали арест имущества Николая и Дениса Штенгеловых и принадлежащего им АО «Кондитерус Ком», владеющего брендами «Яшкино» и «Кириешки». Генпрокуратура оценивала капитализацию корпорации в 497 миллиардов рублей, годовой доход — в 756 миллиардов рублей, а валовую прибыль — в 139 миллиардов рублей. В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просило арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.

