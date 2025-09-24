Интервидение
24 сентября, 01:56

Жену владельца брендов Кириешки и Яшкино привлекли по делу об изъятии активов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Тверской столичный суд принял решение о привлечении Марии Коржиловой к делу, инициированному Генпрокуратурой против её супруга, владельца холдинга «КДВ» (АО «Кондитерус Ком») Дениса Штенгелова и его отца Николая. Как сообщает ТАСС, рассматривается вопрос о передаче их активов в собственность государства.

Судья Елена Розина огласила решение о включении Коржиловой в процесс, указав, что она является акционером компании. Представители Генпрокуратуры настаивали на её участии в деле.

Напомним, Генеральная прокуратура в августе обратилась в суд с требованием признать экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых, а также изъять в собственность РФ акции их группы компаний «КДВ», которой принадлежат бренды «Яшкино» и «Кириешки». По версии следствия, Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года более 21 миллиарда рублей доходов компании. Ответчиками по иску выступают гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, гражданин Австралии.

