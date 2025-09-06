Имущество владельцев брендов Кириешки и Яшкино арестовывают приставы

Судебные приставы начали арест имущества Николая и Дениса Штенгеловых и принадлежащего им АО «Кондитерус Ком», владеющего брендами «Яшкино» и «Кириешки». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные судебных приставов и материалы дела.

По имеющейся информации, 28 августа было возбуждено исполнительное производство о наложении ареста на имущество АО «Кондитерус Ком» на основании исполнительного листа, выданного Тверским районным судом Москвы 25 августа. Также 1 сентября было возбуждено исполнительное производство об аресте имущества самих Штенгеловых.

Напомним, Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с просьбой признать экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых и обратить в собственность РФ акции группы компаний «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»). По версии следствия, Штенгеловы вывели за рубеж с 2022 года более 21 миллиарда рублей доходов компании. Ответчиками по иску выступают гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис Штенгелов, гражданин Австралии, а также АО «Кондитерус Ком». В качестве заинтересованных лиц указаны 58 компаний. Отмечается, что отец и сын покинули Россию более 10 лет назад.

Генпрокуратура оценивает капитализацию корпорации в 497 миллиардов рублей, годовой доход — в 756 миллиардов рублей, а валовую прибыль — в 139 миллиардов рублей. В качестве обеспечительных мер надзорное ведомство просит арестовать акции, движимое и недвижимое имущество группы компаний и запретить с ним любые регистрационные действия.