Чемпион Европы по футболу Иммобиле объявил о завершении спортивной карьеры

Итальянский нападающий Чиро Иммобиле завершил карьеру в 36 лет во французском клубе «Париж». Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Это непростой момент для меня. Я любил этот путь всем сердцем, но я хочу быть честным с самим собой», — сказал Иммобиле.

Футболист объяснил, что теперь хочет отдохнуть и больше времени проводить с семьёй. За «Париж» он играл с февраля 2026 года. В Италии форвард представлял «Ювентус», «Торино», «Дженоа», «Лацио» и «Болонью». За пределами страны он выступал за дортмундскую «Боруссию», испанскую «Севилью» и турецкий «Бешикташ».

Главные достижения Иммобиле на клубном уровне связаны с «Лацио». Вместе с командой он выиграл Кубок Италии и два Суперкубка страны. Нападающий забил за команду 207 мячей и стал лучшим бомбардиром в её истории. С «Бешикташем» футболист завоевал Суперкубок Турции.

За сборную Италии Иммобиле провёл 57 матчей, забил 17 голов и сделал восемь результативных передач. В 2021 году он помог национальной команде выиграть чемпионат Европы. Французский «Париж» стал последним клубом в карьере форварда.

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