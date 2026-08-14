В Италии задержали пятерых уроженцев Молдавии по делу о краже картин на €9 млн

Пятерых уроженцев Молдавии задержали в Италии по подозрению в краже трёх картин из частного музея Фонд Маньяни-Рокка в провинции Парма. Об этом сообщили в Корпусе карабинеров.

По версии следствия, мужчины могут быть причастны к преступному сообществу, которое занималось кражами, а также к ограблению музея 23 марта 2026 года. Возраст задержанных составляет от 30 до 44 лет.

Речь идёт о картинах Поля Сезанна, Пьера-Огюста Ренуара и Анри Матисса. Все три произведения уже удалось вернуть, а их совокупную стоимость оценивают более чем в €9 млн.

Само ограбление, по данным итальянских СМИ, заняло меньше трёх минут. Несколько злоумышленников в масках взломали входную дверь музея и начали выносить картины. Однако преступникам пришлось быстро покинуть здание после срабатывания сигнализации. По предварительной версии, они рассчитывали похитить больше произведений искусства.

Карабинеры продолжают расследование, устанавливая роль каждого из задержанных и все обстоятельства кражи.

Ранее итальянские карабинеры нашли три картины, похищенные в марте из музея Fondazione Magnani Rocca в Траверсетоло. Среди возвращённых работ — произведения Поля Сезанна, Пьера Огюста Ренуара и Анри Матисса, общая стоимость которых оценивается примерно в 9 млн евро. Самой ценной оказалась работа Сезанна Tasse et plat de cerises стоимостью около 6 млн евро.