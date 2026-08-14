В Италии нашли похищенные из музея картины Сезанна, Ренуара и Матисса на €9 млн

Итальянские карабинеры обнаружили три произведения Поля Сезанна, Пьера Огюста Ренуара и Анри Матисса, похищенные весной из музея Fondazione Magnani Rocca в Траверсетоло. Об этом сообщили в Корпусе карабинеров Италии.

Работы удалось вернуть во время обысков, которые проводили сотрудники провинциального командования Пармы совместно с подразделением по защите культурного наследия. Расследование продолжается.

Самой дорогой из находок стала работа Сезанна Tasse et plat de cerises — рисунок карандашом и акварелью оценивается примерно в €6 млн. Картина Ренуара Les Poisson, написанная и подписанная художником в 1917 году, стоит около €3 млн. Третьим возвращённым произведением стала цветная акватинта Матисса Odalisque Sur La Terrasse. Её стоимость значительно скромнее — около €20 тыс.

Все три работы исчезли из Fondazione Magnani Rocca 23 марта. Подробностей самой кражи и обстоятельств, при которых удалось выйти на похищенные произведения, карабинеры пока не раскрывают.

В конце июня во Франции нашли украденную картину Пикассо стоимостью до €15 млн. Полотно обнаружили во время операции против наркоторговцев в доме родственницы одного из подозреваемых, а следствие выяснило, что ранее его вынес сотрудник парижского хранилища.