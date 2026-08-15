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15 августа, 01:50

В США приостановили учебные полёты вертолётов Apache после трагедии в Техасе

Обложка © Wikipedia / U.S. Army

Обложка © Wikipedia / U.S. Army

Армия США объявила о временной приостановке тренировочных полётов вертолётов AH-64 Apache в связи с катастрофой, произошедшей в штате Техас.

Согласно опубликованному заявлению командования Сухопутных войск США, тренировочные полёты вертолётов AH-64 Apache приостановлены до выяснения обстоятельств и причин авиакатастрофы.

AH-64 Apache относится к ударным вертолётам сухопутных войск США и используется для поддержки наземных подразделений и поражения бронированных целей.

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Напомним, двое американских военнослужащих погибли при крушении ударного вертолёта AH-64 Apache в штате Техас. Машина, приписанная к военной базе Форт-Худ, рухнула в районе города Саладо. Вертолёт упал в поле, после чего начался природный пожар. К его тушению пришлось привлекать экстренные службы и военных спасателей.

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Алена Пенчугина
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