В Забайкалье 13-летняя девочка погибла, играя в прятки в заброшенном здании

В городе Борзе Забайкальского края следователи проводят проверку по факту гибели несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба СК по региону.

«Борзинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летнего подростка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — уточнили в ведомстве.

14 августа компания подростков забралась в заброшенную поликлинику, чтобы поиграть в прятки. Дети разошлись по зданию. Одна из девочек в темноте оступилась и упала в открытую шахту лифта. Травмы оказались смертельными.

Следователи проведут комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего, после чего примут процессуальное решение.

Ранее подросток погиб при обрушении кровли заброшенного здания в Нижнем Новгороде. Трагедия произошла на улице Станционной в Сормовском районе. В региональном управлении МЧС добавили, что также пострадали три человека.