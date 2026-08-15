Военные резервисты прошли интенсивный курс подготовки

Министерство обороны России подвело итоги обучения личного состава за первое полугодие 2026 года. В ведомстве заявили, что за первое полугодие 2026 года Минобороны России в полках резерва, а также на полигонах и участках местности группировок войск было подготовлено более 140 тысяч военнослужащих.

Ключевым звеном в системе подготовки стал мотострелковый полк резерва Московского военного округа. Там продолжается интенсивный курс для контрактников, где главную роль играют инструкторы, имеющие реальный боевой опыт.

Программа обучения включает углубленную огневую и тактическую дисциплины, а также инженерное дело. Солдаты отрабатывают ведение боя в городской застройке, лесополосе и на опорных пунктах, одновременно осваивая основы тактической медицины.

Особое внимание уделяется слаживанию личного состава и работе малых тактических групп. Значительную часть учебного времени посвящают управлению беспилотными системами, что стало обязательным элементом современной подготовки.

Процесс выстроен по модульному принципу, поэтому сроки занятий варьируются от нескольких недель до нескольких месяцев. На полигонах созданы условия, максимально приближенные к реальной обстановке.

После завершения курса каждый боец сдает комплексные зачёты по теории и практике. По итогам аттестации военнослужащие получают учётную специальность и отправляются в части для дальнейшего прохождения службы.