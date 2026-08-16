«Ой, дурак!»: Зеленский просит ракеты, Трамп едет в холодильнике, а мир живёт по Гайдаю Публицист и аналитик Александр Роджерс — о ярком ходе Путина с зеркальным ответом пиратам, пока Зеленский клянчит «Пэтриоты», Трамп прячется, а Европа сохнет от жары. 15 августа, 23:01 17890 17890 Трамп в страхе перед Ираном, Зеленский просит перемирие, а Рейн обмелел. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Каждый раз, когда я пишу обзор событий за неделю, мне хочется начинать с бессмертной фразы из «Шоу Долгоносиков»: сегодня будет много интересного. Потому что в интересные времена живём.

Например, кто бы мог подумать, что президент США будет вести себя хуже, чем пародийные президенты из старых американских комедий типа «Горячие головы»? Нет, откровенно глуповатые президенты у них бывали и раньше – от Рейгана до «Бублика» Буша-младшего (да и Клинтон, мягко говоря, не блистал интеллектом). Но чтобы настолько…

Вот могли вы себе представить, что перепуганного президента самопровозглашённой «сверхдержавы» будут вывозить из Турции с саммита НАТО в холодильнике для продуктов? Дональд Потужный настолько победил и уничтожил Иран, стёр его с лица земли, истребил, полностью разрушил и разгромил ПВО, что боялся, будто иранцы могут сбить его самолёт, — поэтому его тайно привезли на борт другого самолёта в холодильнике для продуктов, засыпав сверху упаковками с бургерами. «Пан гетьман, любезно высуньтесь» на новый лад (Булгаков гениален!).

— Вылезай давай!

— А что, иранцы уже ушли?

Теперь, когда в очередной раз увидите слабоумных с методичкой про «бункерного деда» (это, кстати, тоже была зеркалка с Байдена, который первые полгода своего президентства просидел в бункере, опасаясь покушений со стороны сторонников Трампа), пишите им про «деда из холодильника». Пусть истерят.

Неудивительно, что после такого иранцы (с интонацией Охлобыстина из «Интернов») заявили: «Он несостоятельный, мы с ним разговаривать не будем. Переговоров не будет до выборов в 2029 году, может, тогда кто-то вменяемый придёт» (но я бы на их месте на это особо не рассчитывал, США — страна победившей идиократии).

Дональд Фредович, ну куда тебе воевать? Ты же обблёванный весь!(с) «Даун Хаус». Это уже второй фильм с Охлобыстиным, который нам сегодня пришлось цитировать…

Российский МИД в лице Лаврова на этой неделе продемонстрировал схожий подход. Только уже не к самому Трампу, а к его так называемым спецпосланникам (уж послала, так послала) — Витькову и Кушниру. «Как же тебя понять, ежели ты ничего не говоришь?» В смысле «можно и встретиться с ними, конечно, если им будет что содержательное сказать». А до тех пор нет смысла…

И это вопреки попыткам отдельных персонажей опять косплеить дворовую девку из «Формулы любви», оравшую «Едут! Едут!». Надо в следующий раз, когда эти двое приедут, предложить им откушать не посикунчиков, а столовые приборы, как доктор графу Калиостро.

Зеленский между тем, как обычно, канючил денег и оружия. «Дайте мне 40 ракет «Пэтриот», я ими буду тысячи дронов и ракет сбивать до Нового года! А если ещё столько же, то до весны!» А тут уже вторая цитата из «Иван Васильевича, меняющего профессию», на этот раз от лица Жоржа Милославского: «Ой, дурак!»

Ещё его режим настолько наперемагался и напринуждал Россию к миру за 40 дней, что всю неделю пытался попрошайничать перемирие — хоть какое-нибудь. «А давайте в воздухе! А давайте на море! А давайте на квасе! А давайте на кефире!» А шо такое, Вива? Шо случилось? Зачем тебе перемирие, жалкое ты подобие? Ты же перемагаешь! Вот перемагай дальше и не хнычь!

В Европе тем временем продолжается аномальная жара. Реки пересохли, электростанции останавливаются из-за отсутствия охлаждения, урожай гибнет, люди тоже. Если в Рейне нет воды, значит, выпили Зеленский и Нетаньяху. На дне высохших рек показались «камни голода» с надписями: «Если видите меня — плачьте». Но плакать нельзя, потому что Путин нападёт, воды дефицит, будет обезвоживание.

Отдельно меня порадовал Владимир Владимирович, заявивший, что, если европейцы решатся начать пиратство, мы будем отвечать зеркально. Как говорится, йо-хо-хо!

Сначала мы жили по Балабанову, теперь, по ходу, живём по Гайдаю. До чего довёл планету этот фигляр Дэ Тэ!

Авторы Александр Роджерс