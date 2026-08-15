«Родителям — нет, ИИ — да»: Психолог назвал тревожную тенденцию среди подростков

Всё больше подростков предпочитают рассказывать о личных проблемах нейросетям, а не реальным людям. Причину такого поведения детский психолог Павел Тарунтаев объяснил 360.ru.

По словам специалиста, при общении с искусственным интеллектом ребёнок чувствует себя эмоционально безопаснее. Ему не приходится опасаться осуждения, насмешек или нежелательных советов.

«В разговоре с нейросеткой для ребёнка нет никакого риска. Рассказать маме, папе, другу или даже психологу что-то личное — это всегда некоторая уязвимость: а вдруг меня осудят, засмеются, вдруг скажут, что я сам виноват, или начнут решать мою проблему, хотя я просто хотел, чтобы меня выслушали. А ИИ — очень терпеливый «собеседник», — отметил Тарунтаев.

Именно отсутствие подобных рисков, считает психолог, делает цифрового собеседника привлекательным для несовершеннолетних. С ним можно откровенничать, не ожидая негативной реакции в ответ.

При этом эксперт призвал взрослых не винить себя, если сын или дочь выбирают такой способ общения. Вместо этого родителям стоит задуматься, чего ребёнку не хватает в разговорах с близкими.

Ранее психолог Екатерина Дугенцова советовала не пытаться просто отобрать у подростка телефон. По её словам, в этом возрасте особенно важны общение со сверстниками и ощущение самостоятельности, поэтому гаджетам лучше создавать альтернативу в реальной жизни — через совместные занятия, поездки, творчество или другие интересные активности.