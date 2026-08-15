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15 августа, 13:00

В Нью-Йорке сообщения на русском языке теперь размещают в метро и на пляжах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artaxerxes_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artaxerxes_photo

В Нью-Йорке внедрена официальная система русскоязычного оповещения. По данным РИА «Новости», русский язык теперь используется для информирования граждан в метрополитене и местах массового отдыха. В частности, на пляже Брайтон-Бич, являющемся местом компактного проживания русскоязычного населения, правила техники безопасности на информационных стендах представлены в том числе на русском языке.

Русский язык в инфраструктуре метрополитена Нью-Йорка представлен преимущественно в рекламном сегменте. Несмотря на наличие в прошлом русскоязычных объявлений от муниципальных школ, навигационные указатели на станциях остаются англоязычными.

Тем не менее, транспортное управление города обеспечивает доступ к информации на русском языке через свой официальный сайт и интерактивные QR-коды, поддерживающие 39 языков. Дополнительная поддержка на русском доступна маломобильным гражданам через специализированные службы. Также функционирует система городских оповещений, которая информирует русскоязычных жителей о чрезвычайных ситуациях и изменениях в работе общественного транспорта.

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Ранее сообщалось, что в Литве власти решили убрать произведения русских классиков из школьной программы для нацменьшинств. Список изменений подготовят специалисты, а не политики. Кроме того, в программу предложили добавить украинского поэта Тараса Шевченко. В стране уверены, что это поможет литовской молодёжи лучше понять украинскую культуру и идентичность.

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Наталья Демьянова
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