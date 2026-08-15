Сон как черно-белое кино: стоит ли беспокоиться, если вы не видите красок

Сновидения без красок не считаются болезнью и не говорят о каких-то нарушениях — это обычное явление. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр, психотерапевт и судебный эксперт Антон Шестаков.

По его словам, цвет во сне вовсе не такая надёжная характеристика, как принято думать. Ночью мозг не создаёт полноценный «фильм», а лишь складывает картинки из воспоминаний и переживаний, и оттенок нередко уходит на второй план.

«Поэтому многие люди, проснувшись, попросту не могут сказать, был ли сон цветным. И это абсолютная норма», — отметил специалист.

Эксперт отметил: цвет снов зависит от реального зрительного опыта. Выросшие на чёрно-белых экранах чаще видят монохромные сны, а окружённые цветом — почти всегда цветные. Это отражение опыта, а не нарушение.

Врач считает, что важнее не оттенок сна, а общий фон. Тревожный знак — если сны стали серыми, а вместе с ними тускнеет реальность: пропадает радость, интерес к жизни, всё кажется плоским. Это типичный признак сниженного настроения, когда мир теряет краски и наяву, и во сне.

Тревожными признаками психиатр назвал и другие симптомы. Сон перестаёт давать отдых, повторяются тяжёлые сновидения, по утрам ощущается разбитость, а днём неделями не отпускает подавленность. Если к «обесцвеченным» снам добавляется хотя бы что-то из этого, лучше обратиться к психотерапевту, психиатру или сомнологу. Причина будет не в красках снов, а в общем состоянии, которое нуждается в поддержке.

«А если ничего подобного нет и вас просто заинтересовало, почему сон вышел без красок, — спите спокойно. Это всего лишь одна из множества особенностей нашего удивительного мозга, а вовсе не диагноз», — заключил Шестаков.

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