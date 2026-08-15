Без денег и с талонами: Автор хита «Я убью тебя, лодочник» стал инвалидом в США

Певец Алексей Лебединский, известный как Профессор Лебединский, получил в США статус инвалида и теперь может рассчитывать на бесплатную медицину и социальные выплаты, включая талоны на еду. Об этом рассказал телеграм-канал Mash.

По данным журналистов, у автора хита «Я убью тебя, лодочник» врачи нашли клиническую депрессию, регулярные панические атаки и агорафобию — боязнь выходить из дома. Помимо этого, музыкант жаловался на сильную дрожь в руках и ногах.

Сейчас Лебединский живёт в Майами. Ему стала доступна медпомощь по программе Medicare, а также разные виды поддержки, включая продуктовые талоны.

До этого певец признавался, что почти остался без средств. По его словам, у него не хватало денег на интернет и свет, приходилось брать в долг у знакомых, а обратиться к врачу мешала дороговизна лечения.

Россию музыкант покинул в 2014 году, назвав причиной политику. Однако построить карьеру в Америке ему так и не удалось.

Также ранее стало известно, что певец Оскар, выступавший под именем Скарлетт, оказался на лечении в психиатрической больнице в Нальчике. До возвращения на родину он долгое время жил без крыши над головой в США. По информации BAZA, в клинике артист находится около двух недель. Известность Шамилю Малкандуеву принесли песни «Между мной и тобой» и «Бег по острию ножа».