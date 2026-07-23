Сломленный после США певец Оскар лечится в психиатрической больнице в Нальчике

Певец Оскар, известный также как Скарлетт, находится на лечении в психиатрической больнице Нальчика. До этого он долгое время бомжевал в США.

7-летний Шамиль Малкандуев покинул США и сначала отправился в Турцию. Знакомые артиста рассказывали, что он якобы собирался жить у сестры, однако позже, как утверждает BAZA, оказался в России. По информации канала, в медицинском учреждении Нальчика он находится уже около 2 недель.

В начале 2000-х Малкандуев получил известность благодаря песням «Между мной и тобой» и «Бег по острию ножа». Позже артист переехал в США, где совершил каминг-аут как трансгендерная женщина* и стал использовать имя Скарлетт.

Как утверждает BAZA, после нескольких лет жизни в Нью-Йорке у артистки возникли финансовые трудности и проблемы с психическим здоровьем. По данным канала, сначала она жила у знакомых, а затем её неоднократно замечали на Брайтон-Бич без постоянного места жительства.

По информации журналистов, знакомые пытались помочь Скарлетт восстановить документы, оформить пособия и найти жильё, однако эти попытки не принесли результата. Публикации о её жизни в США, как утверждается, вызвали недовольство родственников артистки, проживающих в Кабардино-Балкарии.

Ранее стало известно, что российский транс-блогер* Игорь Синяк, живущий во Франции, продолжает содержать родителей, снимая им квартиру в Москве за 200 тыс. рублей в месяц, оплачивая машины, брендовые подарки и туристические поездки. Сам шоумен получает доход от рекламы в соцсетях.

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