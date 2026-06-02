«Это насмешка?»: Мизулина назвала провокацией интервью Собчак с Синяком и попросила МВД вмешаться

Екатерина Мизулина назвала провокацией последнее интервью журналистки Ксении Собчак с блогером Игорем Синяком, который является открытым трансвеститом*. По мнению главы Лиги безопасного интернета, публикация столь спорного контента в День защиты детей недопустима. Она попросила МВД провести проверку на предмет пропаганды ЛГБТ*.

«Очевидная провокация со стороны Ксении Собчак, ничего нового. Причём эту бесовщину сознательно опубликовали в День защиты детей. Это насмешка над всеми усилиями государства по защите детей или что?», — написала Мизулина в телеграм-канале.

Напомним, Ксению Собчак не первый раз упрекают в связях с Игорем Синяком. Например, в марте журналистка опубликовала видео с блогером, чему очень сильно возмутился глава ФПБК Виталий Бородин. В связи с этим он даже планировал направить официальное обращение.

