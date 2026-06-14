Жизнь в центре Москвы и поездки за рубеж: Как Игорь Синяк обеспечил родителям беззаботную старость
SHOT: Транс*-блогер Синяк обеспечил родителям роскошную жизнь в Москве
Игорь Синяк. Обложка © Telegram / Cиняк тут
Российский транс-блогер* Игорь Синяк, сбежавший во Францию после начала спецоперации, продолжает отсылать деньги родителям. Как пишет SHOT, 30-летний шоумен снял им роскошные апартаменты в Бауманском районе Москвы пару лет назад. Семья перебралась в столицу из Воркуты.
Ежемесячно апартаменты обходятся блогеру в 200 тысяч рублей. Родители Синяка владеют Toyota RAV 4 и минивэном Hyundai, общая стоимость авто превышает 12 миллионов рублей. При этом отец звезды частенько нарушает скоростной режим и получает штрафы за непристёгнутый ремень.
Уже после переезда в Париж три года назад Синяк продолжил дарить маме брендовые сумочки от Gucci и Chanel. Он также оплачивает родителям туристические поездки за рубеж. Сам Синяк зарегистрирован в качестве ИП, он получает прибыль с рекламы в соцсетях. Сейчас его родители не работают. Отец до 2017 года трудился в ООО «Стратегия-Север» завхозом, а мама торговала часами в розницу.
Ранее мама блогера Игоря Синяка заявила, что её порадовало интервью сына журналистке Ксении Собчак. Женщина считает, что разговор вышел добрым. У общественности такое интервью вызвало неоднозначную реакцию из-за имиджа блогера. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала провокацией диалог Синяка и Собчак. Она утверждает, что такой контент был намеренно опубликован в День защиты детей.
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