Жизнь в центре Москвы и поездки за рубеж: Как Игорь Синяк обеспечил родителям беззаботную старость

Российский транс-блогер* Игорь Синяк, сбежавший во Францию после начала спецоперации, продолжает отсылать деньги родителям. Как пишет SHOT , 30-летний шоумен снял им роскошные апартаменты в Бауманском районе Москвы пару лет назад. Семья перебралась в столицу из Воркуты.

Ежемесячно апартаменты обходятся блогеру в 200 тысяч рублей. Родители Синяка владеют Toyota RAV 4 и минивэном Hyundai, общая стоимость авто превышает 12 миллионов рублей. При этом отец звезды частенько нарушает скоростной режим и получает штрафы за непристёгнутый ремень.

Уже после переезда в Париж три года назад Синяк продолжил дарить маме брендовые сумочки от Gucci и Chanel. Он также оплачивает родителям туристические поездки за рубеж. Сам Синяк зарегистрирован в качестве ИП, он получает прибыль с рекламы в соцсетях. Сейчас его родители не работают. Отец до 2017 года трудился в ООО «Стратегия-Север» завхозом, а мама торговала часами в розницу.