Мама транс*-блогера Синяка назвала добрым его интервью Ксении Собчак

Мама блогера Игоря Синяка заявила, что её порадовало интервью сына журналистке Ксении Собчак. Женщина считает, что разговор вышел добрым. Об этом Любовь заявила в соцсетях. Положительное отношение к деятельности открытого транс*-блогера разделяет и его отец.

Маме Игоря Синяка понравилось интервью сына с Собчак. Видео © Instagram / greywiese

«Интервью доброе. Папа тоже сказал: «Интервью очень доброе», — сказала женщина.

У общественности такое интервью вызвало неоднозначную реакцию из-за имиджа блогера. При этом Собчак уже не впервые упрекают в связях с Синяком. В марте журналистка опубликовала видео с блогером, чему очень сильно возмутился глава ФПБК Виталий Бородин. В связи с этим он даже планировал направить официальное обращение.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала провокацией интервью Игоря Синяка журналистке Ксении Собчак. Она утверждает, что такой контент был намеренно опубликован в День защиты детей.

