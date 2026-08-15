«Глава войны закрыта»: Талибы* сделали США неожиданное предложение по Афганистану

Движение «Талибан»* предложило Вашингтону возобновить работу американского посольства в Кабуле и перейти к экономическому сотрудничеству. С таким заявлением выступил глава афганского МИД Амир Хан Муттаки в интервью The New York Times.

Дипломат подчеркнул, что период вооружённого противостояния завершён, и теперь Афганистан хотел бы выстраивать отношения с США на основе взаимного уважения. Речь, по его словам, идёт о начале новой главы позитивного взаимодействия.

Среди перспективных направлений сотрудничества Муттаки назвал добычу полезных ископаемых, возведение плотин и дорожной инфраструктуры. Однако любые планы по возвращению американских военных в страну талибы считают категорически неприемлемыми.

«Талибан»* установил контроль над Афганистаном в августе 2021 года после вывода войск США. Сформированное движением правительство до сих пор не получило официального признания со стороны большинства государств мира, включая страны Евросоюза.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал решение предыдущей администрации о выводе американских войск из Афганистана. Американский лидер назвал тот эпизод самым позорным днём в истории Соединённых Штатов. Он также упомянул бывшего главу государства Джо Байдена, охарактеризовав его действия как полную некомпетентность. Трамп подчеркнул, что ситуация с уходом американского контингента из Афганистана обернулась катастрофой.

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