Военный эксперт раскрыл, почему Куба может стать вторым Афганистаном под боком у США

Президент США Дональд Трамп вновь ужесточил риторику в адрес Гаваны, пообещав заняться островом сразу после завершения операции против Ирана. На фоне тотального блэкаута и энергоколлапса на Кубе американский лидер допустил «дружественный захват» страны, назвав это «большой честью». Военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник оценил реальность таких планов.

По словам эксперта, полномасштабное вторжение с высадкой десанта — самый маловероятный сценарий. Трамп панически боится потерь среди солдат, которые моментально обрушат его рейтинг. К тому же у США нет ресурсов: основные силы стянуты к Ирану, а для оккупации острова с 10-миллионным населением потребовалось бы не менее 150–200 тысяч штыков.

Крапивник предупреждает: считать, что дух революции угас, — опасное заблуждение. На Кубе действует доктрина «Войны всего народа», они десятилетиями готовились к обороне. Обычные граждане на субботних тренировках отрабатывают засады.

«Если американские ботинки ступят на землю Кубы, каждый камень будет стрелять. Это будет второй Афганистан прямо под боком у США», — приводит сайт MK.ru слова специалиста.

Более вероятен «венесуэльский сценарий» — попытка выкрасть президента Мигеля Диас-Канеля или перекрыть последние каналы поступления топлива. Но и здесь есть нюансы: после похищения Мадуро кубинцы переписали протоколы безопасности, а элита спаяна страхом оказаться в Гуантанамо.

Реальная цель Трампа, по мнению Крапивника, — комбинированная стратегия удушения: экономическая блокада, психологическое давление и ставка на то, что правительство рухнет само. Однако красная линия всё же существует: если Россия или Китай попытаются разместить на Кубе военные базы, удары по острову станут неизбежны, и мир получит Карибский кризис-2026.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что после завершения военной операции против Ирана Вашингтон может переключить внимание на Кубу. По его словам, переговорный процесс с островным государством уже идёт. Дальнейшая судьба двусторонних отношений будет напрямую зависеть от того, смогут ли стороны прийти к соглашению. Тем временем на Кубе произошёл масштабный блэкаут, свет пропал полностью. Местные также жалуются на отсутствие какой-либо связи. Самая острая проблема — нехватка питьевой воды.