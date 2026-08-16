Пушистый квартет манулят из Ленинградского зоопарка получил имена
Манулят Шу и Пепе в Петербурге назвали Айденом, Берком, Батыром и Аксой
Обложка © Telegram / Ленинградский зоопарк
Четверо манулят из Ленинградского зоопарка получили имена: трёх самцов назвали Айденом, Берком и Батыром, а единственную девочку — Аксой. Радостной новостью сотрудники зоосада поделились в день его 161-летия с Телеканалом «Санкт-Петербург».
Четверо манулят из Ленинградского зоопарка получили имена. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург».
Малыши появились на свет 8 мая у манулов Шу и Пепе. После повторного осмотра специалисты окончательно определили пол котят и подобрали каждому имя.
Подросшие хищники уже уверенно осваивают вольер, гуляют по своему «пушистому кварталу» и изучают всё вокруг. Посетители могут увидеть семейство во время показательных кормлений.
Одновременно зоопарк готовится к дальнейшему развитию. В Приморском районе Петербурга планируют создать новую площадку в дополнение к исторической территории. Сейчас прорабатывается концепция будущего пространства и перечень животных.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Петербург к манулу Шу приехала самка Пепе в рамках программы сохранения редких видов. Для пары её подобрали с учётом родословных животных, содержащихся в зоопарках-участниках программы.
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