Пушистый квартет манулят из Ленинградского зоопарка получил имена

Четверо манулят из Ленинградского зоопарка получили имена: трёх самцов назвали Айденом, Берком и Батыром, а единственную девочку — Аксой. Радостной новостью сотрудники зоосада поделились в день его 161-летия с Телеканалом «Санкт-Петербург».

Четверо манулят из Ленинградского зоопарка получили имена. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург».

Малыши появились на свет 8 мая у манулов Шу и Пепе. После повторного осмотра специалисты окончательно определили пол котят и подобрали каждому имя.

Подросшие хищники уже уверенно осваивают вольер, гуляют по своему «пушистому кварталу» и изучают всё вокруг. Посетители могут увидеть семейство во время показательных кормлений.

Одновременно зоопарк готовится к дальнейшему развитию. В Приморском районе Петербурга планируют создать новую площадку в дополнение к исторической территории. Сейчас прорабатывается концепция будущего пространства и перечень животных.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Петербург к манулу Шу приехала самка Пепе в рамках программы сохранения редких видов. Для пары её подобрали с учётом родословных животных, содержащихся в зоопарках-участниках программы.