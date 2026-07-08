Манулов в Сибири пересчитают с помощью компьютерного зрения

В России впервые используют новую технологию для изучения манулов. Об этом Life.ru сообщили в Межрегиональной ассоциации «Ирбис». Проект по исследованию и сохранению редкого вида кошачьих также реализуют компания «Марс» и Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН). Главные партнёры — заповедники «Убсунурская котловина», «Даурский» и «Саяно-Шушенский», а также Тункинский и Сайлюгемский национальные парки. Участие в полевых работах примут добровольцы движения «По следам снежного барса».

С июля по конец октября специалисты исследуют места обитания манула в Республике Алтай и Забайкальском крае, а также проведут расширенные полевые работы в Красноярском крае и Республике Бурятия.

«В границах особо охраняемых природных территорий мы подробно изучим группировки манула, характер заселённости, определим численность вида при разных условиях среды, а потом экстраполируем полученные данные на другие территории с учётом разной степени их пригодности для обитания манула», — пояснил координатор проекта Хосе А. Эрнандес-Бланко, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН.

Учёные впервые проверят возможность применения метода пространственного повторного отлова (SECR) для определения численности манулов, а также используют модель случайных столкновений (REM), основанную на компьютерном зрении. Камеры размещают не на тропах, а в случайных ячейках площадью 2 км². В России проекты с подобной технологией можно пересчитать по пальцам одной руки.

Первая экспедиция стартовала 5 июля в Республике Алтай и продлится около недели. Специалисты установят фотоловушки в Сайлюгемском национальном парке и окрестностях Кош-Агачского района. Комплексное исследование поможет разработать эффективные подходы к охране манула.