Манулу Тимофею нашли сразу трёх претенденток на его лапу и сердце

Знаменитый манул Тимофей, любимец посетителей Московского зоопарка, может наконец обрести пару. Как рассказала Life.ru директор зоопарка Светлана Акулова, для него подобрали сразу трёх претенденток.

Акулова рассказала о невестах для манула Тимофея. Видео © Life.ru

«Хочу вам рассказать небольшой секрет: мы получили три фотографии трёх претенденток на его лапу и сердце», — сказала она.

Однако, по словам Акуловой, даже наличие трёх вариантов не гарантирует успешного соединения. Вопрос о том, какая из трёх претенденток станет невестой Тимофея, пока остаётся открытым. Сначала нужно проверить генетику животных, убедиться, что они здоровы и готовы к созданию пары. Даже после того, как выберут одну самочку, нет никакой гарантии, что Тимофей и его избранница поладят.

«И даже после этого, после того, как мы выберем пару, это тоже не гарантирует, что Тимофей и данная леди будут счастливы», — объяснила Акулова.