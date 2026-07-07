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7 июля, 08:46

Манулу Тимофею нашли сразу трёх претенденток на его лапу и сердце

Обложка © ТАСС / Вероника Зорина

Обложка © ТАСС / Вероника Зорина

Знаменитый манул Тимофей, любимец посетителей Московского зоопарка, может наконец обрести пару. Как рассказала Life.ru директор зоопарка Светлана Акулова, для него подобрали сразу трёх претенденток.

Акулова рассказала о невестах для манула Тимофея. Видео © Life.ru

«Хочу вам рассказать небольшой секрет: мы получили три фотографии трёх претенденток на его лапу и сердце», сказала она.

Однако, по словам Акуловой, даже наличие трёх вариантов не гарантирует успешного соединения. Вопрос о том, какая из трёх претенденток станет невестой Тимофея, пока остаётся открытым. Сначала нужно проверить генетику животных, убедиться, что они здоровы и готовы к созданию пары. Даже после того, как выберут одну самочку, нет никакой гарантии, что Тимофей и его избранница поладят.

«И даже после этого, после того, как мы выберем пару, это тоже не гарантирует, что Тимофей и данная леди будут счастливы», объяснила Акулова.

Лакомство и всеобщее внимание: Как манул Тимофей оторвался на своём шестилетии в Московском зоопарке
Лакомство и всеобщее внимание: Как манул Тимофей оторвался на своём шестилетии в Московском зоопарке

Невесту для манула Тимофея ищут уже давно. Сначала Польша отказала — Варшавский зоопарк не отдал самку Джесси. В Совете Федерации назвали это частью «политики русофобии». Французский зоопарк тоже не стал участвовать — у них у самих проблемы с герпесом у кошек. Финский зоопарк в Хельсинки тоже не смог помочь. А ещё несколько европейских зоопарков заявили, что решение принимают не они, а координаторы Европейской программы разведения.

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Наталья Афонина
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