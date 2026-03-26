Манул Тимофей остался без финской невесты, у неё уже есть бойфренд на родине

Зоопарк Коркеасаари в Хельсинки не сможет предоставить свою самку манула в качестве невесты для знаменитого московского кота Тимофея. Об этом РИА «Новости» сообщила представитель финского зоопарка.

По её словам, у них есть только одна размножающаяся пара манулов, и они не могут нарушить сложившийся союз.

«Надеемся, что Тимофей скоро найдёт себе самку», — добавила собеседница агентства.

Она посоветовала обратиться в Евроазиатскую региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов (EARAZA), которая занимается координацией программ по разведению редких видов.