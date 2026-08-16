Пилочка вместо дубинки: Ветеран ФСИН решил стать мастером маникюра
Экс-сотрудник ФСИН из Сибири после пенсии стал мастером маникюра
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После 24 лет работы в системе исполнения наказаний 49-летний сибиряк Александр Лукьянов решил полностью сменить сферу и освоил маникюр, совмещая новое занятие с доставкой заказов. Об этом пишет Kp.ru.
Во ФСИН мужчина пришёл в 20 лет и служил охранником в колонии Куйбышева, в том числе работал с видеонаблюдением. В 45 лет он вышел на пенсию, а позже переехал в Новосибирск и стал курьером.
Мысль заняться маникюром появилась у Лукьянова несколько лет назад. Работать руками ему было привычно ещё с детства: мужчина увлекался сборкой моделей самолётов и вертолётов, поэтому кисточки, пинцеты и мелкие детали трудностей не вызвали.
«Ну а почему бы и не попробовать, если у меня с мелкой моторикой всё в порядке», — объяснил он своё решение.
После двухдневного базового курса Лукьянов начал покупать инструменты и искать моделей для практики. Пока он принимает клиентов дома и берёт за маникюр 500 рублей, а арендовать студию планирует после появления постоянной базы.
Бывшие сослуживцы, по словам мужчины, к неожиданному увлечению отнеслись спокойно.
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