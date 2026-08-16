Пилочка вместо дубинки: Ветеран ФСИН решил стать мастером маникюра

После 24 лет работы в системе исполнения наказаний 49-летний сибиряк Александр Лукьянов решил полностью сменить сферу и освоил маникюр, совмещая новое занятие с доставкой заказов. Об этом пишет Kp.ru.

Во ФСИН мужчина пришёл в 20 лет и служил охранником в колонии Куйбышева, в том числе работал с видеонаблюдением. В 45 лет он вышел на пенсию, а позже переехал в Новосибирск и стал курьером.

Мысль заняться маникюром появилась у Лукьянова несколько лет назад. Работать руками ему было привычно ещё с детства: мужчина увлекался сборкой моделей самолётов и вертолётов, поэтому кисточки, пинцеты и мелкие детали трудностей не вызвали.

«Ну а почему бы и не попробовать, если у меня с мелкой моторикой всё в порядке», — объяснил он своё решение.

После двухдневного базового курса Лукьянов начал покупать инструменты и искать моделей для практики. Пока он принимает клиентов дома и берёт за маникюр 500 рублей, а арендовать студию планирует после появления постоянной базы.

Бывшие сослуживцы, по словам мужчины, к неожиданному увлечению отнеслись спокойно.

Ранее Life.ru рассказывал, как без резких шагов сменить профессию после 40 лет и использовать накопленный опыт в новой сфере. Один из главных принципов — не обнулять прежние навыки, а искать им применение в новом деле.