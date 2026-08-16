Серийный угонщик похитил большегрузы с элитными авто на 100 млн рублей

В России орудует серийный угонщик автовозов — преступник уже скрылся с несколькими большегрузами, перевозившими дорогие иномарки общей стоимостью около 100 млн рублей. Одной из первых с ним столкнулась челябинская компания Top Cars, сообщает SHOT.

В октябре 2025 года перевозчика наняли для доставки из Владивостока восьми автомобилей, среди которых были BMW, Porsche Panamera и Honda. Стоимость партии приближалась к 50 млн рублей. Это был первый рейс водителя в компании, однако по дороге он отключил GPS-трекеры и исчез вместе с автовозом и грузом.

Сотрудники Top Cars самостоятельно подключились к поискам: изучали камеры, распространяли ориентировки и объезжали заправки. Сначала большегруз заметили в Челябинской области на направлении к развязке на Екатеринбург и Уфу, а на следующий день — уже возле башкирской столицы. Позже телефон подозреваемого оказался в Самарской области.

Там поиски привели к продавщице одного из магазинов, которая узнала мужчину. По её словам, посетитель вёл себя странно, интересовался белизной и хлоркой, а после вызвал такси до Тольятти.

Развязка произошла благодаря публикации в соцсетях. Один из пользователей рассказал, что похожие машины неожиданно оказались на территории хозяйства его семьи. Там обнаружили все восемь пропавших иномарок, спрятанных по разным ангарам. Платформу самого автовоза к тому моменту уже начали распиливать на металл.

Позже нашли и тягач — его бросили в лесу, а кабину обработали хлоркой. Сам водитель успел скрыться. По словам гендиректора Top Cars Рахматджона Рахмаджонова, вернуть дорогостоящий груз удалось благодаря совместным поискам сотрудников компании, неравнодушных людей и полиции.

На этом история не закончилась. Примерно четыре месяца назад тот же мужчина похитил фуру и автовоз у московской фирмы. До этого он успел поработать на киргизскую компанию, где бросил технику и исчез с деньгами, выделенными на топливо. Совокупный ущерб этих компаний превысил 50 млн рублей.