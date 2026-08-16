В Госдуме хотят поднять лимит стоимости подарков учителям до 5 тысяч рублей

Лимит стоимости подарков для педагогов предлагают увеличить с 3 до 5 тыс. рублей. Депутат Госдумы Николай Новичков поддержал инициативу, ранее озвученную заместителем секретаря Общественной палаты РФ Владиславом Грибом, передаёт РИА «Новости».

По словам парламентария, установленная много лет назад сумма перестала соответствовать нынешним ценам. Сейчас 3 тыс. рублей, отметил Новичков, могут уйти только на хороший букет или две коробки качественных конфет.

При этом депутат подчеркнул, что подарок педагогу должен оставаться знаком благодарности, а не превращаться в способ добиться особого отношения к ребёнку или лучших оценок.

Новичков также заявил, что вопрос отношения к учителям важнее самой стоимости презентов. Ранее он предлагал предоставить педагогам особые правовые гарантии по аналогии с неприкосновенностью депутатов и сенаторов.

По мнению парламентария, такая мера помогла бы защитить достоинство и права работников образования. При этом сами педагоги, считает он, должны соблюдать профессиональные и этические нормы, в том числе в вопросах принятия подарков.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина в беседе с Life.ru заявила, что перед 1 сентября допустимый сбор со стороны родительского комитета — только на цветы учителю, и исключительно на добровольной основе, а любые другие обязательные сборы недопустимы и должны получать общественное осуждение. При этом она подчеркнула, что не считает «поборами» инициативы родителей по сбору средств для заболевшего ученика или его семьи, и наказывать комитеты за такое желание помочь было бы неправильно.