Один глаз видит всего на 10%: Катя Пушкарёва из «Не родись красивой» теряет зрение и слух
Актриса Нелли Уварова столкнулась с потерей слуха и зрения на фоне стресса
Обложка © ТАСС / Виктория Вотоновская
Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. По данным Mash, из-за чрезмерных физических нагрузок у актрисы начались нарушения слуха, а перенесённый стресс привел к значительному ухудшению зрения.
Как стало известно, состояние здоровья 46-летней Уваровой за последнюю неделю заметно ухудшилось. Актриса столкнулась с резким падением зрения: левый глаз видит лишь на 10%, а на правом веке возникло новообразование. Специалисты прописали ей очки и гормональные мази. Кроме того, после купания у артистки начались проблемы со слухом, к которым добавились сухой кашель и першение в горле.
В настоящий момент Уварова проходит курс терапии, включающий ингаляции, соблюдение диеты и особый режим сна для предотвращения воспалительных процессов.
А этой зимой Нелли Уварова загремела в больницу. Актриса получила травму ноги во время катания на коньках в районе Хамовников.
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