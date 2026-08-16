Один глаз видит всего на 10%: Катя Пушкарёва из «Не родись красивой» теряет зрение и слух

Звезда сериала «Не родись красивой» Нелли Уварова столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. По данным Mash, из-за чрезмерных физических нагрузок у актрисы начались нарушения слуха, а перенесённый стресс привел к значительному ухудшению зрения.

Как стало известно, состояние здоровья 46-летней Уваровой за последнюю неделю заметно ухудшилось. Актриса столкнулась с резким падением зрения: левый глаз видит лишь на 10%, а на правом веке возникло новообразование. Специалисты прописали ей очки и гормональные мази. Кроме того, после купания у артистки начались проблемы со слухом, к которым добавились сухой кашель и першение в горле.

В настоящий момент Уварова проходит курс терапии, включающий ингаляции, соблюдение диеты и особый режим сна для предотвращения воспалительных процессов.

А этой зимой Нелли Уварова загремела в больницу. Актриса получила травму ноги во время катания на коньках в районе Хамовников.