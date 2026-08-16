Картины эпохи Возрождения похитили из сицилийского музея

Несколько произведений итальянского художника эпохи Возрождения Антонелло да Мессины похитили из Регионального музея Мессины на Сицилии. Об этом сообщила директор учреждения Мариза Меркурио.

Кража произошла поздно вечером в субботу. Злоумышленники смогли обойти сигнализацию и другие системы защиты, после чего проникли в выставочные залы.

Из музея вынесли три из пяти деревянных панелей знаменитого Полиптиха Святого Григория. Кроме того, похищена небольшая двусторонняя картина с изображениями Мадонны и Христа в терновом венце. Её забрали из защищённой бронированной витрины.

«Мы потрясены, это большая потеря для музея, города, сообщества и мира искусства», — заявила Меркурио, чьи слова приводит Corriere della Sera.

Директор музея назвала похищенные произведения двумя из наиболее важных и известных работ да Мессины и выразила надежду, что правоохранители смогут найти виновных.

Ранее в немецком Хемере похитили бронзовый памятник Александру Пушкину, подаренный городу Щёлково в 1994 году. Посольство России в Берлине связалось с местными властями и правоохранителями, рассчитывая на розыск злоумышленников и возвращение монумента.