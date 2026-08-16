Картины эпохи Возрождения похитили из сицилийского музея
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Несколько произведений итальянского художника эпохи Возрождения Антонелло да Мессины похитили из Регионального музея Мессины на Сицилии. Об этом сообщила директор учреждения Мариза Меркурио.
Кража произошла поздно вечером в субботу. Злоумышленники смогли обойти сигнализацию и другие системы защиты, после чего проникли в выставочные залы.
Из музея вынесли три из пяти деревянных панелей знаменитого Полиптиха Святого Григория. Кроме того, похищена небольшая двусторонняя картина с изображениями Мадонны и Христа в терновом венце. Её забрали из защищённой бронированной витрины.
«Мы потрясены, это большая потеря для музея, города, сообщества и мира искусства», — заявила Меркурио, чьи слова приводит Corriere della Sera.
Директор музея назвала похищенные произведения двумя из наиболее важных и известных работ да Мессины и выразила надежду, что правоохранители смогут найти виновных.
Ранее в немецком Хемере похитили бронзовый памятник Александру Пушкину, подаренный городу Щёлково в 1994 году. Посольство России в Берлине связалось с местными властями и правоохранителями, рассчитывая на розыск злоумышленников и возвращение монумента.
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