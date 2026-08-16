Врач объяснил, почему таблетки от глистов «на всякий случай» — это плохая идея

Профилактический приём противогельминтных препаратов после окончания дачного сезона не является обязательной мерой для всей семьи. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» высказал врач-инфекционист клиники академика Ройтберга Владимир Неронов.

«Антигельминтные препараты — это не витамины и не средство для профилактического приема. Назначать их без подтверждённого диагноза или без веских эпидемиологических оснований не рекомендуется. Любые противопаразитарные препараты обладают побочными эффектами и создают нагрузку на организм. Если заражения нет, пользы от такого лечения не будет, а риск нежелательных реакций останется. Кроме того, большинство подобных лекарств действует только на определённые виды паразитов, поэтому универсальной «таблетки от всех глистов» не существует», — рассказал доктор.

Самым надёжным способом защиты врач назвал соблюдение простых гигиенических правил. Речь идёт о регулярном мытье рук после контакта с землёй и перед приёмом пищи, тщательной обработке овощей, фруктов и зелени, полноценной термической обработке мяса и рыбы, использовании безопасной воды. Детям следует коротко стричь ногти, а домашним животным вовремя проводить дегельминтизацию.

В отдельных случаях профилактический приём лекарств может быть оправдан, но только по назначению врача. Например, при лабораторно подтверждённом энтеробиозе у одного из членов семьи часто лечат одновременно всех, кто проживает совместно с заболевшим. Это связано с тем, что острицы крайне легко передаются в бытовых условиях. Однако даже такая схема применяется после оценки конкретной эпидемиологической ситуации, а не автоматически после каждой поездки на природу.

Врач добавил, что заподозрить гельминтоз только по самочувствию довольно сложно. Зуд в области заднего прохода, особенно в ночное время, изменение аппетита, боли в животе, необъяснимая потеря веса, длительные аллергические проявления, слабость или железодефицитная анемия могут стать основанием для обследования. При этом сами по себе эти симптомы не подтверждают наличие паразитов.

Ранее сообщалось, что в Крыму зафиксирован первый в текущем году случай заражения глистом после укуса комара. Заболевание вызывается личиночной стадией нитевидной нематоды. Попадая в организм человека или животного, паразит поражает зрение и другие органы, а сама болезнь протекает преимущественно в хронической форме. Специалисты-паразитологи отмечают, что климатические условия региона благоприятны для размножения кровососущих насекомых.