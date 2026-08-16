Пока он защищал страну, она меняла замки: Жена продала квартиру ветерана СВО за его спиной

Ветеран специальной военной операции из подмосковного Королёва не смог попасть в собственную квартиру, вернувшись с фронта. Историю 52-летнего мужчины распространил Telegram-канал Mash.

Ветеран СВО вернулся с фронта и не попал в свою квартиру из-за замков. Видео © Telegram /Mash

Александр участвовал в освобождении Волчанска, а ранение в обе ноги получил под Суджей. Полгода он провёл в госпиталях. На передовую мужчина отправился в 2023 году. Незадолго до этого он женился на 45-летней Виктории и оформил на неё доверенность на недвижимость на случай непредвиденных обстоятельств.

Пока Александр находился в зоне боевых действий и защищал страну, супруга провернула махинацию, переписав квартиру на посторонних людей. После возвращения ветерана в семье начались конфликты. По его словам, жена посещала ночные клубы, уезжала в Крым и совершенно не помогала мужу.

Однажды после очередной ссоры Александр уехал ночевать к другу, а утром уже не сумел открыть дверь собственного жилья. В квартире сменили замки. Сейчас мужчина запустил бракоразводный процесс и намерен вернуть недвижимость через суд.

Виктория в разговоре с журналистами заявила, что квартира находилась в залоге, и она самостоятельно выкупила её у банка. Женщина утверждает, что супруг злоупотреблял алкоголем, устраивал скандалы и поднимал руку на её дочь и зятя. Факт переоформления жилья она объяснила необходимостью обеспечить безопасность семьи.

Ранее в Подольске суд признал бывшую жену участника специальной военной операции виновной в хищении крупной суммы и приговорил её к двум годам колонии общего режима. Согласно материалам дела, ещё в 2022 году женщина расторгла брак без ведома мужа. В документах она указала недействительные контактные данные и адрес, чтобы супруг не узнал о разводе. Позже, выяснив, что мужчина заключил контракт и отправился в зону проведения спецоперации, она решила возобновить с ним отношения. При этом факт расторжения брака она скрыла.