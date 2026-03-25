Схема «любимая бывшая»: Россиянка похитила у экс-мужа миллионы за СВО и понесла кару

В Подольске суд вынес приговор бывшей супруге военнослужащего — участника специальной военной операции: женщина проведёт два года в колонии общего режима за хищение у мужчины крупной денежной суммы. О том, что экс-жену бойца признали виновной по статье 159 Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области в среду, 25 марта.

Согласно материалам дела, ещё в 2022 году фигурантка инициировала расторжение брака без ведома мужа, указав в документах недействительные контактные данные и адрес, чтобы он не смог узнать о разводе. Позже, выяснив, что супруг заключил контракт и отправился в зону проведения СВО, она приняла решение возобновить с ним отношения, при этом умолчав о том, что они больше не состоят в официальном браке.

Женщина уговорила военнослужащего перевести все поступавшие ему выплаты на её банковские счета, убедив, что такой вариант убережёт накопления от возможных рисков. Мужчина поверил её доводам, но она пустила деньги на собственные нужды, не считаясь с его интересами.

Когда потерпевший после тяжёлого ранения стал инвалидом второй группы, подсудимая разыграла «квартирную карту». Она настояла на ипотеке, жильё оформила на свою дочь от первого брака, а как только сделка состоялась — просто исчезла из его жизни и перекрыла вход в купленную квартиру.

«Всего за период с 2022 по 2023 год А. мошенническим путём завладела денежными средствами, полученными потерпевшим за время его службы в зоне проведения специальной военной операции, в сумме 5,2 млн рублей», — сообщили представители ведомства.

Итогом разбирательства для злоумышленницы стали сразу два удара: изоляция от общества на два года в колонии общего режима и обязанность возместить потерпевшему весь ущерб. Ни смягчить срок, ни избежать материальной ответственности у неё не вышло.

Ранее в Нижнем Тагиле суд лишил выплат «бумажную» вдову погибшего на СВО бойца. Военнослужащий числился пропавшим без вести с 20 сентября. После его гибели родители столкнулись с тем, что на страховые выплаты претендует женщина, официально ставшая его супругой ещё в 2019 году в период отбывания им наказания. Родственники утверждают, что тот брак был фиктивным и заключён лишь для получения длительных свиданий. После освобождения в 2020-м сын с ней не проживал, создал новую семью, но оформить развод не успел.