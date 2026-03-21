Адвокат назвал быстрый брак признаком фиктивных отношений с бойцами СВО

На фиктивность брака с участником СВО может указывать скорость заключения союза, рассказал «Газете.ru» адвокат Владислав Сопельник, консультирующий семьи российских бойцов. По его словам, если люди не были знакомы и приняли решение расписаться в течение недели, пользуясь тем, что военнослужащих регистрируют вне очереди, в чистоту помыслов верить не приходится.

Ещё одним признаком эксперт назвал недостойное поведение супруги, например, когда она ведёт личную жизнь с другими мужчинами, пока муж находится на фронте. Первое такое громкое дело дошло до Верховного суда в 2023 году, и он встал на сторону матери погибшего бойца, чья жена хвасталась в соцсетях дорогими подарками явно не от супруга.

При этом отсутствие совместного проживания и общего хозяйства основанием для признания брака фиктивным не является, поскольку военнослужащие большую часть времени живут с подразделением. Родственники погибшего чаще всего не оспаривают сам брак, а добиваются лишения жены права на выплаты, хотя и сами бывают недобросовестны, пытаясь признать незаконным вполне обычный брак ради денег.

«Жену можно лишить права на выплаты как раз на основании её недостойного поведения. Но должны быть явные признаки. Не просто слова родственников» — подчеркнул юрист.

Ранее в Новосибирской области раскрыли масштабную мошенническую схему: задержаны 11 человек, которых подозревают в хищении более 5,2 млн рублей у бойцов СВО. Часть участников схемы даже заключала фиктивные браки с потерпевшими, чтобы получить полный юридический доступ к счетам.